(AGENPARL) – ROMA, sab 29 maggio 2021

Si apre la serie della finale scudetto e si assegna il terzo posto. Il campionato di serie A1 femminile di pallanuoto, numero 37, è giunto alla fase conclusiva. A Padova, alle 18.80, in diretta su Rai Sport + HD, Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte si affontano in gara 1 di finale playoff. Gara 2 già domenica 30 maggio, sempre a Padova e in diretta tv ma con inizio alle ore 16. Ad Ostia, invece, presso il Polo Acquatico Frecciarossa, si affrontano alle 17.00 Lifebrain SIS Roma e CSS Verona nella finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto.



Finale scudetto A1 F – al meglio delle cnque partite

tutte in DIRETTA RAI SPORT + HD

Gara 1 – venerdì 28 maggio

Padva – Centro Sportivo Plebiscito, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte alle 18:30

Arbitri Franulovic (Cro) e D. Bianco

Gara 2 – domenica 30 maggio

Padova – Centro Sportivo Plebiscito, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte alle 16:00

Arbitri Calabrò e L. Bianco

Gara 3 – venerdì 4 giugno

Catania – Piscina Francesco Scuderi, L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova alle 20:15

Gara 4 (eventuale) – domenica 6 giugno

Catania – Piscina Francesco Scuderi, L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova alle 16:00

Gara 5 (eventuale) – mercoledì 9 giugno

Padova – Centro Sportivo Plebiscito, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte alle 19:00



Finale terzo posto – gara unica

Polo Acquatico Frecciarossa Ostia (Roma)

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona venerdì alle 17:00

Arbitri: Nicolosi e Ferrari

Foto DeepBlueMedia

Fonte/Source: https://www.federnuoto.it/feed-rss-pallanuoto/36906-finale-scudetto-padova-l-ekipe-gara1-alle-18-30-in-diretta-rai-sport.html