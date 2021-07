(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 26/07/2021

Fina: “Emendamento proroga tribunali abruzzesi ottiene buon riscontro in Senato, siamo soddisfatti e fiduciosi”

“Mi risulta che l’emendamento che abbiamo sostenuto come Partito Democratico per la proroga al 2024 dei tribunali abruzzesi stia ottenendo un buon riscontro in Senato, e abbia ottime possibilità di approvazione. Continuiamo a lavorare in questo senso, ma siamo fiduciosi e soddisfatti che il lavoro di cucitura svolto, da ultimo con la visita della vicepresidente del Senato e responsabile nazionale Giustizia del Pd Anna Rossomando, stia dando i risultati auspicati, e che le questioni tecniche e politiche trovando la necessaria saldatura. Ringrazio ancora tutti i parlamentari abruzzesi per il lavoro unitario che stanno svolgendo”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

🔊 Listen to this