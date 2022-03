(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 >>>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

>>>>>>>

FIGLI COPPIE OMOGENITORIALI, MAIORINO (M5S): A TORINO INTERROTTO PERCORSO CIVILTÀ, PRONTA NOSTRA LEGGE

Roma, 23 mar. – “Interrompere le iscrizioni all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali – come ha deciso di fare il sindaco Lorusso – significa interrompere il percorso di civiltà avviato dalla precedente sindaca Chiara Appendino, con un provvedimento che aveva reso la città di Torino un modello per le altre città italiane sul fronte dei diritti civili. Questa scelta lascia le bambine e i bambini delle coppie LGBTI+ privi di quelle tutele che invece la Corte Costituzionale ha riconosciuto loro nelle sentenze 32 e 33 del 2021. Su questo presenterò una interrogazione alla ministra Lamorgese con l’obiettivo di chiarire i contorni dell’operato del sindaco Lorusso e del prefetto di Torino. Su una cosa comunque il sindaco Lorusso ha ragione: il Parlamento non può rimanere inerte. Per questo già da tempo ho avviato un percorso condiviso con tutte le associazioni LGBTI+, per la costruzione di un testo di legge che, nel solco delle predette sentenze della Consulta, riconosca finalmente i diritti delle coppie dello stesso sesso e dei loro figli, aprendo anche al matrimonio egualitario. Il testo sarà depositato a breve e sarà messo a disposizione di tutte le forze politiche che intendano sottoscriverlo, in particolare delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico, forza cui appartiene il sindaco Lorusso”.

Così la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato Politiche di genere e diritti civili del Movimento 5 Stelle.

__________________

Movimento 5 Stelle