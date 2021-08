(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Fiere e congressi, Casanova (Lega): “Ok da Ue al superamento del ‘de minimis’, subito 520 milioni di euro al settore italiano”

Bruxelles, 31 ago – “La Commissione Europea ha dato via libera al provvedimento dell’Italia di destinare 520 milioni di euro al settore delle fiere e congressi e del commercio locale per compensare le sofferenze finanziarie causate dalla sospensione delle attività dovuta alla pandemia. Un’ottima notizia, che restituisce ossigeno ad un comparto di vitale importanza per l’economia italiana”. Lo dichiara l’europarlamentare Lega Massimo Casanova, membro della Commissione Turismo. “Si tratta, com’è noto, di una decisione molto attesa, soprattutto per ciò che concerne il superamento del ‘de minimis’. La responsabile della politica della Concorrenza, Margrethe Vestager, ha infatti considerato la pandemia evento eccezionale, pertanto le misure avanzate dall’Italia sono in linea con le norme sugli aiuti di Stato, valide a compensare i danni patiti dal settore, costretto al blocco nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e 14 giugno 2020 e tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021”. “Aiutiamo a rialzarsi un comparto che in Italia, con quasi 600mila addetti, impatta sul Pil per oltre 36 miliardi di euro. Ringrazio il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia per il lavoro svolto – conclude Casanova -, a conferma della grande sensibilità che la Lega nutre verso il mondo economico, fortemente compromesso dalla pandemia, che abbiamo il dovere di aiutare nella difficile fase di ripresa”.

