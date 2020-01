(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Fieragricola, portale informatico Agribi innova mercato del lavoro agricolo

Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza

“La prossima entrata in funzione a Verona del sistema informatico voluto da Agribi, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è una straordinaria opportunità che avrà esiti positivi per il mercato del lavoro locale e che, mi auguro, possa servire ad aprire una riflessione, a livello nazionale, anche per cambiare gli aspetti della legge 199 che non funzionano”

Così il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza commenta la presentazione dell’innovativo portale informatico realizzato dall’Ente bilaterale agricolo di Verona, avvenuta ieri a Fieragricola

“L’esperienza di questi mesi dimostra che non servono elefantiache commissioni nazionali, affogate negli obblighi della burocrazia, per combattere il caporalato” prosegue Mantegazza

“La storia di

.

insegna che occorre partire dai territori per costituire in ogni provincia l’anagrafe informatica delle aziende agricole iscritte alla Rete del lavoro insieme a quella dei lavoratori alla ricerca di occupazione”

“Sarà compito del sindacato aiutare i lavoratori in questa ricerca e altrettanto dovrà fare il sistema delle imprese” aggiunge Mantegazza convinto che “le leghe comunali devono tornare ad essere il punto di partenza per la ricerca del lavoro in agricoltura in una gestione dell’incontro tra domanda e offerta che utilizzi a pieno le opportunità offerte dalla bilateralità in sinergia con il sistema pubblico

La presenza storica del sindacalismo agricolo nei territori e il ruolo sempre più attivo della bilateralità agricola, devono aiutare il sistema pubblico del collocamento che, da solo, non è in grado di svolgere le sue funzioni”

“Mi auguro che una riflessione su questi temi si realizzi al più presto per correggere quello che non funziona, eliminare lo sfruttamento, valorizzare il ruolo della bilateralità e restituire, come era nel passato, alle leghe comunali un ruolo centrale nell’avviamento al lavoro in agricoltura” conclude Mantegazza