(AGENPARL) – dom 04 luglio 2021 Inoltriamo questa nota di Fieracavalli. Allegati foto e video.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, NELLO MUSUMECI,

DISEGNA CON I BAMBINI DI ART&CAVALLO LAB

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha disegnato assieme agli oltre 120 bambini che, alla Fiera Mediterranea del Cavallo nel Centro equestre di Ambelia, hanno partecipato al progetto per realizzare un’opera collettiva.

Il laboratorio, che fa parte del progetto di workshop d’arteArt&Cavallo Lab a cura dell’Architetto Federica Crestani per Fieracavalli Verona, ha fatto una piccola trasferta siciliana ad Ambelia per coinvolgere i bambini che, ispirati dalla Sicilia e dal cavallo, hanno composto un vero e proprio mosaico multicolore che resterà in esposizione all’Istituto per l’Incremento Ippico per la Sicilia a Catania.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziativeche vedono il cavallo al centro di attività artistiche e sociali di cui Fieracavalli si fa da sempre promotrice. Art&Cavallo, infatti, è il nome della mostra di arte contemporanea, inaugurata nel 2019 a Verona, e che ha visto la partecipazione di artisti internazionali; al suo interno nasce Art&Cavallo Lab, un insieme di eventi tra laboratori d’arte e riabilitazione equestre organizzati in collaborazione con diverse strutture ospedaliere specializzate nella cura e nell’assistenza di disturbi dello spettro autistico, così come di disabilità acquisite e adolescenze fragili

A [QUESTO LINK](https://we.tl/t-TXVU5YX2Zy) è disponibile il video del Presidente Musumeci mentre disegna con i bambini alla Fiera Mediterranea del Cavallo.

🔊 Listen to this