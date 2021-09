(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Fiera & Festival delle foreste: un racconto in diretta

Ospiti della manifestazione del Cansiglio, dal 10 al 12 settembre, gli studenti forestali e le loro

impressioni social. Un’idea nata dalla collaborazione tra Legno Servizi e Longarone Fiere

Dolomiti

Alla Fiera & Festival delle foreste, che si terrà sull’altopiano del Cansiglio dal 10 al 12 settembre, la

novità sarà rappresentata dalla collaborazione tra il Sistema Bosco-Legno del Friuli VG e

Longarone Fiere Dolomiti che darà modo di ospitare una dozzina di studenti di Ausf Italia –

Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali. I futuri forestali

racconterranno in diretta backstage e curiosità attraverso l’ausilio dei social network: un dettagliato

reportage di tutte le innovazioni e le iniziative che si svolgeranno nelle tre giornate veneto-friulane.

«La formazione e la cultura del bosco-legno verso i giovani è fondamentale per poter garantire la

sostenibilità futura del nostro comparto – commenta Carlo Piemonte, presidente di Legno Servizi -.

Collaborando con gli amici di Longarone abbiamo deciso di ospitare sul territorio gli studenti di

Ausf Italia e organizzare una prima visita. Stiamo lavorando per organizzarne un’altra a ottobre, in

Friuli VG, per far scoprire loro i cantieri boschivi locali e le innovazioni sviluppate nella nostra

regione. Dobbiamo guardare al futuro attraverso gli occhi di chi, nei prossimi anni, sarà chiamato a

sviluppare il comparto e gli studenti forestali sono indubbiamente un elemento imprescindibile con

cui collaborare».

«L’Europa, con il suo Green Deal, è sempre più attenta alle questioni ambientali e, dunque, del

legno e delle foreste – sottolinea Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti -.

Perciò, accogliamo assai volentieri gli studenti forestali che rappresentano le prospettive dei nostri

boschi i quali, in questo momento, stanno scatenando nuovo interesse e nuove opportunità di

lavoro. L’esperienza pratica in Cansiglio rappresenta anche il segno di una collaborazione operativa

e positiva tra le istituzioni agro-forestali del Veneto e del Friuli VG».

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’invito rivoltoci a partecipare attivamente alla Fiera –

aggiunge Elisabetta Candeago, presidente di Ausf Italia, con 10 sedi sparse nella Penisola -. È una

bella occasione per me e per i mei colleghi di affrontare argomenti e tematiche di senso pratico

nell’occasione della nostra XII Assemblea che ha per tema la biodiversità ambientale, le politiche

europee e il cambiamento climatico. Siamo decisamente convinti che una buona formazione

forestale sia figlia di un giusto mix tra attività didattica teorica e pratica».

Fiera & Festival delle foreste

È il progetto che Longarone Fiere Dolomiti, in collaborazione con Veneto Agricoltura, propone per

la valorizzazione, secondo i principi della green economy, delle risorse boschive e del legno.

L’evento è composto da due tipologie di iniziative in programma dal 10 al 12 settembre,

interamente in Cansiglio:

Fiera & Festival delle foreste, mostra-convegno con un nutrito programma di eventi culturali

indirizzati al mondo istituzionale, associativo, della formazione, della ricerca e agli aspetti più

innovativi del settore;

Boster Nord Est, con il meglio della meccanizzazione forestale e dimostrazioni dinamiche in lotti

veneti e friulani. Con la collaborazione della Regione Friuli VG e di Veneto Agricoltura.

La foresta del Cansiglio, territorio che coinvolge due regioni e tre province, si sta riprendendo

dopo la dura esperienza della tempesta Vaia e fa da cornice a questo evento, tutto all’aperto, che

mette assieme la migliore espressione della meccanizzazione agroforestale, le tecnologie per

l’energia da biomassa legnosa, le soluzioni per l’edilizia sostenibile e l’artigianato.

