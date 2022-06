(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Fiera del Libro di Imperia : Raineri (Fondazione Carige) “rappresenta

l’inizio dell’estate imperiese”

“Orgoglioso di aver potuto dare una mano a questo importante

appuntamento per la città”

In occasione dell’apertura della Fiera del Libro di Imperia, che

inizierà il 3 giugno 2022, interviene Giacomo Raineri, Vice-Presidente

della Fondazione Carige, che ai nostri microfoni dichiara : “la Fiera

del Libro di Imperia è un appuntamento culturale estremamente valido e

significativo per la città di Imperia, in modo particolare per Porto

Maurizio, dove si svolge la fiera. La manifestazione, che quest’anno

sarà ampliata, rappresenta, in sostanza, l’inizio dell’estate

imperiese, all’insegna della cultura. Essendo un’iniziativa

particolarmente valida e avendo preso atto delle decisioni del tavolo

tecnico della Provincia di Imperia, la Fondazione Carige ha ritenuto

di sostenere la manifestazione e personalmente è un onore aver potuto

dare una mano a questo importante appuntamento per la città”.

