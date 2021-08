(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 [image.png]

Commissione Giustizia

Comunicato stampa

Fiammetta Modena(FI):

“Vaccini, giovani i più disciplinati”

“I giovani, dai 12 anni in su, sono i più disciplinati per quello che riguarda la vaccinazione – lo afferma la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama – mentre abbiamo incredibilmente ancora delle sacche di milioni di persone che ritengono opportuno non vaccinarsi, vuoi per convenienza, per opportunismo, per convinzione o altri motivi, nei ragazzi la vaccinazione sta avvenendo senza problemi.

🔊 Listen to this