Commissione Giustizia

Comunicato stampa

Fiammetta Modena(FI):

“Governo, compiti di Draghi ai ministri siano svolti nel migliore dei modi”

“La fine del governo giallo verde ha segnato il termine di un’ epoca e di un modo di porsi delle istituzioni. Il governo anti – sistema, nell’ agosto 2019, è terminato. Abbiamo

ripreso a vedere, nell’ agosto 2020, i numeri e le speranze per tutto quello che poteva riguardare l’ uscita dalla pandemia causata dal Covid – sono parole della senatrice di

Forza Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena – questo è l’ agosto in cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto

Garofoli, scrive lettere in cui indica, ai ministri, i compiti da svolgere. Tutto ciò non lascia indifferente il Parlamento, in quanto i provvedimenti passano da quest’ ultimo”.

“Ci auguriamo che tali compiti vengano eseguiti, per l’ estate prossima, nel migliore dei modi”, conclude la parlamentare azzurra”.

Roma, 19 AGOSTO 2021

