Commissione Giustizia

Comunicato stampa

Fiammetta Modena(FI):

“Cordoglio per la scomparsa del padre del Sottosegretario, On. Bergamini”

“Mi unisco al cordoglio della famiglia e sono vicina alla collega di partito e Sottosegretario On. Deborah Bergamini in questo momento di grande tristezza per la perdita del suo caro papà.

Così la Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena.

Roma, 21 AGOSTO 2021

