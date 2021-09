(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 [image.png]

Commissione Giustizia

Comunicato stampa

Fiammetta Modena(FI):

Afghanistan: “Bene linea Draghi sull’ immigrazione, solidarietà Ue è necessaria”

“Abbiamo sentito in questi giorni delle parole molto chiare, ma pronunciate col solito pragmatismo, dal presidente del Consiglio in riferimento alla crisi in Afghanistan. Il premier ha evidenziato che se non si riesce ad individuare un punto in comune, da parte dell’ Unione europea in merito al problema dell’accoglienza dei profughi e più generalmente dell’ immigrazione, il vecchio continente rischia di infrangersi.

Credo che il governo italiano abbia colto tale aspetto che naturalmente, se dovesse diventare deflagrante a causa dell’assenza della solidarietà europea, potrebbe scombinare qualsiasi tipo di prospettiva”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena.

“Mario Draghi si è mosso, per questo, con una serie di rapporti con la Libia – aggiunge -, ripercorrendo quella politica realizzata, a suo tempo, dall’ esecutivo guidato da Silvio Berlusconi. Molti ministri stanno compiendo, per tale motivo, viaggi di natura istituzionale in molti Paesi del Mediterraneo da cui partono i barconi” che giungono sulle nostre coste.

Ritengo che sia importante cogliere tale attività, “che non è sicuramente roboante ma che ha consapevolezza piena del problema, da parte del Primo ministro italiano”. Il numero uno di Palazzo Chigi sta agendo, “in maniera pragmatica e sintetica nella comunicazione”, in merito a questo tema, conclude la parlamentare azzurra.

Roma, 08 SETTEMBRE 2021

🔊 Listen to this