Commissione Giustizia

Commissione Bilancio

Comunicato stampa

FIAMMETTA MODENA (FI)

Giustizia, Percorso in parte piano e in parte accidentato”

“Il percorso della riforma della Giustizia sarà in parte piano, in parte accidentato. Da quanto appreso il Premier, chiuso il Cdm, ha chiesto lealtà.

Tutti sappiamo che il Governo Conte due è naufragato sulla Relazione alle Camere del Guardasigilli. Tutti sappiamo che le risorse del Recovery sono legate a questa riforma. Tutti

sappiamo che la percezione dei cittadini verso l’amministrazione della Giustizia è pessima. Tutti sappiamo che siamo tra gli ultimi degli ultimi Paesi della Europa per i tempi dei processi.

La strada è segnata. Ora in capo ai parlamentari c’è la responsabilità di concretizzare l’impegno della lealtà. E di alzare l’asticella volgendo lo sguardo, lucido, oltre le 24 ore. Restituendo così al dibattito sulla Giustizia la levatura che merita”. Lo dichiara la senatrice Fiammetta Modena, di Forza Italia, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

09 LUGLIO 2021

