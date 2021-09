(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono impegnati nel territorio di Venafro (IS) per un incendio boschivo in località Vallecupa. Il lavoro di ieri pomeriggio con l’elicottero Erickson S-64 e di stanotte con le squadre a terra ha permesso di circoscrivere le fiamme in una zona impervia, sulla quale stamattina è impegnato un Canadair della flotta aerea del Corpo per le attività di bonifica.

Foto e video scaricabili al seguente link

http://www.vigilfuoco.tv/molise/isernia/venafro/fiamme_circoscritte_nella_notte_iniziata_stamattina_bonifica_con_mezzi_aerei

