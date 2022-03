(AGENPARL) – dom 06 marzo 2022 Fiaccola nella cattedrale di Madrid. Cardinale Sierra “Luce di Benedetto per la Pace tra i popoli”

La Fiaccola Benedettina e le tre delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino guidate dai Sindaci Nicola Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera, hanno partecipato oggi alla Solenne Celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale dell’Almudena a Madrid, officiata dall’Arcivesco, Cardinale Carlos Osoro Sierra.

“In questo momento storico in particolare è provvidenziale il viaggio della Fiaccola Pro Pace et Europa Una, promulgatore di importanti valori” ha detto il Cardinale.

“L’ Europa deve aprirsi a Dio. La guerra distrugge la dignità della persona umana e occorre favorire la pace e la comunione tra tutti i popoli. Il vostro pellegrinaggio – prosegue – acquista un valore fondamentale e ci ricorda che la pace è un dono da preservare. San Benedetto continui ad essere costruttore di pace tra i popoli” ha concluso il Cardinale.

Al termine della Celebrazione, le tre delegazioni hanno fatto dono al Cardinale della Regola di San Benedetto e della lampada Pro Pace, accesa con il fuoco della fiaccola che arde all’interno della Cattedrale madrilena.

Ora la delegazione è in viaggio verso Santiago di Compostela dove domani si concluderanno le iniziative in Terra Spagnola.

“Ancora un momento carico di emozione e di significato. La luce di Benedetto, la luce della pace, oggi si irradia da Madrid per ribadire quanto la pace tra i popoli sia importante e imprescindibile.

Tutto il cammino della Fiaccola e le nostre preghiere, siano illuminate da San Benedetto Patrono d’Europa che possa intercedere affinché tacciano le bombe in Ucraina e si aprano invece i cuori dei Governanti al dialogo” ha detto il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

foto e clip video

https://photos.app.goo.gl/kT2ri5tzu39mE4ev7