(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 FI: VITO (FI), DA LIBERALE E DEMOCRATICO DIFENDO BERLUSCONI

“Penso che ha subito migliaia di udienze, ora, 85anni, postcovid presenta come suo diritto un’istanza sulla quale decide un Tribunale. Non lo fanno dirigenti del mio partito, alleati e renziani, io difendo Berlusconi, da liberale e democratico come su Durigon, Zan, RdC, Cannabis”. Lo scrive Elio Vito, rispondendo ad una domanda su twitter.

