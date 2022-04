(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 FI: TAJANI (FI), NON RINUNCIAMO A NOSTRI VALORI, NO ALLE TASSE. CDX VINCENTE CON FI PROTAGONISTA

“Siamo favorevoli a una risistemazione del fisco, ma ci sono alcune cose che non consideriamo positivamente. Vogliamo che ci sia un allargamento della flat tax, intendiamo migliorare la riforma dell’irpef, ma soprattutto non vogliamo una riforma del catasto che prefiguri nuove tasse sulla casa. Per noi è inaccettabile”: il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, risponde così, a proposito del fisco, a una domanda del tg 1. Tajani, sulla durata del governo, durante la stessa intervista, precisa inoltre: “Vogliamo che il governo duri fino alla fine della legislatura e siamo pronti a trattare e a trovare compromessi, ma non possiamo rinunciare ai nostri valori e ai nostri principi e ai contenuti per i quali siamo scesi in politica. La difesa della casa è fondamentale nella storia politica di Forza Italia”. E una riflessione anche sull’Europa: “E’ un’Europa che deve assolutamente cambiare, un’Europa che deve essere coesa, che deve finalmente avere una politica estera e una politica di difesa comune. Queste sono le grandi scelte che dobbiamo fare per lavorare a favore della difesa della pace e dopo aver difeso l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Infine, un passaggio sulla politica interna: “Pensiamo a un centrodestra vincente con Forza Italia protagonista, che ascolta tutte le categorie e il mondo del lavoro, che chiama a raccolta i propri eletti, i presidenti di Regione e cerca di dare delle risposte confrontandosi anche con i leader della famiglia del PPE – con la presidente del Parlamento Europeo -, per dimostrare che il nuovo centrodestra vince se ancorato ai valori di liberalismo, garantismo, riformismo, atlantismo e naturalmente ai valori cristiani”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’intervista al Tg1

