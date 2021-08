(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Fi, Serafini: realista posizione Gelmini

“Condivido la posizione realista della Ministra Gelmini. Il Ministro dell’Interno, la polizia di Stato, non è nelle possibilità e non può in base alle leggi bloccare tutti i flussi di stranieri che cercano di raggiungere il nostro Paese”. Lo dichiara in una nota Giancarlo Serafini, senatore di Forza Italia. “È una questione estremamente complessa – aggiunge Serafini – politicamente e tecnicamente. Riguarda più Ministeri, anche la Giustizia e gli Affari Esteri come ben sappiamo. E naturalmente l’Unione Europea. Il caso in itinere dell’Afghanistan lo dimostra chiaramente. La sicurezza è un tema da sempre nell’agenda politica di Forza Italia ed è indubbio – continua Serafini – che la Gelmini, verso la quale ho amicizia e stima, abbia nel suo DNA politico una fortissima attenzione verso determinate questioni, come ministro per gli Aaffari Regionali e le Autonomie, con una lunga esperienza come amministratore locale. La sua difesa del Ministro dell’interno nasce da rapporti istituzionali di reciproco apprezzamento e consultazione sulle tematiche, anche delicate, che coinvolgono i due Ministeri – conclude.

