(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 FI: Papatheu, solidarietà a Gasparri per farneticanti minacce di morte ricevute

“Solidarietà e vicinanza al collega Maurizio Gasparri, a cui è stata inviata una lettera anonima con farneticanti minacce di morte”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Sono convinta che Gasparri non si lascerà intimidire da questo gravissimo episodio e che il suo impegno politico proseguirà, come sempre, con coerenza, senza tentennamenti”, conclude la parlamentare di FI.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this