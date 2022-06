(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 FI: OGGI CONFERENZA STAMPA “ROMA IN EMERGENZA” CON TAJANI, BARELLI E GASPARRI

“ROMA IN EMERGENZA”, questo il tema della conferenza stampa di Forza Italia, che si svolgerà questa mattina, alle 12:15, presso la sede del partito in via in Lucina n. 17, a Roma. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, si parlerà di soluzioni adeguate da adottare in tempi brevissimi per fronteggiare, in primo luogo, le emergenze legate ai rifiuti e agli incendi che affliggono il territorio. Argomento della conferenza stampa, anche l’approvazione – in commissione Affari Costituzionali alla Camera – del testo definitivo Roma Capitale, che rappresenterà una svolta storica per la città, attribuendole poteri legislativi, capacità decisionale autonoma in scelte strategiche e strumenti adeguati per essere al passo con le altre grandi capitali europee. Parteciperanno il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente dei deputati azzurri Paolo Barelli, il coordinatore romano Maurizio Gasparri e altri vertici di partito.

