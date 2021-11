(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 FI: Nevi (FI), solidarietà a vicinanza a Gasparri, clima è preoccupante

“Solidarietà e vicinanza al senatore Maurizio Gasparri per le gravi minacce di morte subite. Mi preoccupa questo clima che si sta vivendo nel nostro Paese e spero che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto. Sono sicuro che l’amico Maurizio non si farà intimidire e continuerà il suo impegno politico con coerenza e determinazione”. Lo scrive in una nota il vice presidente dei deputati di Forza Italia Raffaele Nevi.

