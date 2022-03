(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 FI: Mandelli, impegnati Monza per conferma Allevi

“Questa mattina a Monza, insieme al coordinatore nazionale Antonio Tajani, è iniziato il percorso per sostenere la ricandidatura a sindaco di Dario Allevi. In vista delle prossime elezioni amministrative, Forza Italia è in campo per assicurare il buongoverno e la crescita dei nostri territori”. Così il deputato monzese di Forza Italia Andrea Mandelli.