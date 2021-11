(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 FI GIOVANI: INCONTRO CON BERLUSCONI GRANDE INIEZIONE DI ENTUSIASMO

“Oggi il movimento giovanile di Forza Italia ha incontrato il Presidente Berlusconi a Villa Gernetto per confrontarsi sulle prossime sfide per il Paese e condividere un grande piano di radicamento territoriale di Forza Italia Giovani in tutti gli 8000 Comuni italiani”. Così in una nota diramata dal Coordinamento nazionale di Forza Italia Giovani. “Il Presidente Berlusconi, come sempre in ottima forma, ha confermato l’impegno a valorizzare i giovani azzurri, che rappresentano il presente e il futuro dell’Italia. Questo incontro – prosegue la nota – ci ha dato una grande iniezione di entusiasmo e la giusta carica per intensificare il nostro impegno per accogliere nuovi giovani nella nostra comunità politica”.

