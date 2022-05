(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 FI: Gelmini, siamo al centro del futuro, per lo sviluppo e per il lavoro

“Forza Italia in questa provincia c’è, è forza di governo con idee e progetti che guardano al futuro. E non mi meraviglia che grazie al paziente lavoro di costruzione di questi anni si sia potuto finalmente conquistare, con il buon governo del centrodestra anche la provincia di Mantova”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo a ”L’Italia del futuro”, evento di Forza Italia organizzato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dal coordinatore regionale lombardo Massimiliano Salini e dalla deputata Anna Lisa Baroni.

“Grazie davvero per il vostro impegno, per il vostro lavoro che ci dimostra che Forza Italia è al centro: è al centro del futuro, dello sviluppo, del lavoro.

E voi siete anche al centro di un territorio straordinariamente interconnesso, un nodo cruciale della logistica per la Lombardia e per l’Italia: grazie al vostro lavoro, all’impegno di regione Lombardia, a quello del governo centrale e del Pnrr, con l’auspicato collegamento con l’A22, con gli investimenti attivabili con i fondi europei, Mantova lo sarà sempre di più”.

Fabrizio Augimeri

