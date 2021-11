(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 FI: Calabria, solidarietà a Gasparri per vili minacce

“La mia solidarietà a Maurizio Gasparri per le gravissime minacce ricevute. Ci auguriamo che gli inquirenti individuino al più presto gli autori di questo vile e inqualificabile attacco che certo non intaccherà in alcun modo l’impegno politico di Maurizio”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

