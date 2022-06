(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 [Testo alternativo]

7 – 21 GIUGNO 2022

FESTIVAL EURO MEDITERRANEO

XXII EDIZIONE

ROMA, Parco Archeologico dell’Appia Antica

CALENDARIO SUL SITO

[www.festivaleuromediterraneo.eu](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=5%3d5XU%26D%3d5%26G%3dQSCc%26B%3dSDUPS6%26N%3d5LxIF_JUvm_Ue_KnuT_U3_JUvm_TjPJO.j8FLmOxDiNEGq81Ax8EJeG2G.iN_EsWs_O8%26h%3dFHKz6N.FiM%266K%3d6VSb3e4x5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Biglietti in vendita on line sul sito del festival, sui circuiti SisalPay e Box Office Lazio o direttamente al botteghino un’ora prima degli spettacoli.

Ingresso: intero €15,00 + prevendita – ridotto (under 18 e over 65) – €10,00 + prevendita

Al via dal 7 Giugno a Roma la XXII edizione del Festival Euro Mediterraneo, la prestigiosa manifestazione di spettacolo dal vivo fondata a Roma nel 2001 dal regista e scenografo italiano Enrico Castiglione.

Quest’anno il festival sarà dedicato prevalentemente a Giacomo Puccini verso il centenario della morte che errà celebrata nel 2024, con esecuzione di tutta la sua musica strumentale e cameristica, oltre che delle arie più famose delle sue opere, con particolare attenzione – in questa edizione – a “La Rondine”. Ma non mancheranno anche gli omaggi a compositori come César Franck, in occasione dei 200 anni dalla nascita, e Aleksandr Skrjabin, per il 150esimo anniversario dalla nascita. Il calendario in dettaglio è visibile sul sito ufficiale del festival [www.festivaleuromediterraneo.eu](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=0%3dKcJ%26I%3dK%26L%3dFXSh%261%3dXTZEXL%26S%3dtQDN5_Ok1b_Zu_Pczj_Zr_Ok1b_YzU9T.zC5Q3TmIyS4L7CpFDC4OuLqL.yS_4xmx_DC%26x%3dK7PFAC.KyR%26uP%3dLaHg8u9mK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Nel corso della sua storia, il Festival Euro Mediterraneo ha offerto centinaia di spettacoli, eventi, concerti, opere, balletti, rappresentazioni teatrali in aree archeologiche italiane come le Grandi Terme di Villa Adriana, il Teatro Romano di Ostia Antica, il Teatro Romano di Catania, il Teatro Antico di Taormina, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, ma anche estere come Il Teatro Romano di Aspendos in Turchia o il Teatro Romano di Erode Attico ad Atene, spesso con regie operistiche e concertistiche trasmesse in diretta televisiva dalle più importanti reti televisive internazionali e in mondovisione nelle sale cinematografiche con la regia di Enrico Castiglione. Sul podio del Festival Euro Mediterraneo si sono alternati direttori d’orchestra come Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yuri Temirkanov, Boris Bortt, Eve Queler, Steven Mercurio, Eugene Kohn e sul proprio palcoscenico si sono esibiti cantanti come José Carreras, Montserrat Caballé, Renato Bruson, Katia Ricciarelli, José Cura, hanno danzato ballerini come Carla Fracci, Julio Bocca, Alessandra Ferri, Roberto Bolle e compagnie di danza come il Royal Ballet of London e il New York City Ballet, nonché si sono esibiti solisti come Uto Ughi, Slomo Mintz, Ivo Pogorelich ed hanno creato nuove musiche compositori come Ennio Morricone.

FESTIVAL EURO MEDITERRANEO

Sito ufficiale: [https://www.festivaleuromediterraneo.eu/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3d7XA%26F%3d7%26G%3d7UEc%26r%3dUFU6U8%26N%3dkNzIv_LWvS_Wg_KTwV_Ui_LWvS_VlPzQ.l8vNoOdFkNuIs8gCz8uLgGhI.kN_uuYs_50%26j%3dFxM264.HkM%26lM%3d8V9d5g4d7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this