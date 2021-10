(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Cari amici,

vi ricordiamo che tra pochi giorni si terrà il Festival della Cultura Russa 2021 (28-30 Ottobre) con tanti eventi dedicati a bicentenario dalla nascita di F. M. Dostoevskij.

I posti in presenza sono esauriti da qualche tempo ma è sempre possibile seguire in streaming tutti gli incontri (ad eccezione del laboratorio di scrittura) sui nostri canali:

– Facebook -> [https://bit.ly/3aJEiuN](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=206b74a366&e=29f38ebc9d)

– YouTube -> [https://bit.ly/3vkvgy8](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=ae0a1d4e52&e=29f38ebc9d)

Per il programma completo in pdf basta invece andare su questo link: [https://bit.ly/3jmgUZ4](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=cae27007f2&e=29f38ebc9d)

CORSI DI RUSSO 2021-2022 IN PARTENZA

Sono aperte le iscrizioni ai nostri Corsi di russo di gruppo 2021-2022 della durata di 100 ore accademiche che partono ad inizio Novembre con molta scelta di giorni ed orari disponibili, livelli e modalità in aula e online.

Su tutti i corsi c’è uno sconto di 50,00 euro per studenti universitari e titolari bibliocard

Per maggiori informazioni su livelli e giorni disponibili potete consultare questo link:

[-> Corsi di russo di gruppo in aula e online](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=a820abd353&e=29f38ebc9d)

Vi aspettiamo!

Istituto di Cultura e Lingua Russa

