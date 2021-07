(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

ANTICO/PRESENTE

FESTIVAL DEL MONDO ANTICO

Rimini, 7-25 luglio e 22 settembre 2021

ATTRAVERSARE PONTI

In occasione dei 2000 anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio

“Sul ponte” con le parole di Roberto Vecchioni. Mercoledì scorso l’apertura del Festival con tre tra i più importanti direttori dei musei italiani

E’ affidato alle parole di Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta, per oltre trent’anni professore alle scuole superiori di latino e greco e docente universitario, uno degli eventi di punta della ventitreesima edizione di Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini, previsto sabato 10 luglio alle ore 21.30 alla Piazza sull’Acqua.

Il Ponte di Tiberio, ancora protagonistadella scena del Festival, è raccontato dalle parole esperte e magiche del poeta professore nella La lectio magistralis dedicata al ponte: un viaggio nei significati della parola che indica il monumento più caratteristico della romanità.

Evento gratuito. Per info e prenotazione, obbligatoria: [www.antico.comune.rimini.it](https://antico.comune.rimini.it/)

Il festival dunque prosegue dopo l’appuntamento di apertura di mercoledì scorso, che ha messo a confronto alla Piazza sull’Acqua tre direttori di tre tra più importanti musei italiani: Antonella Gigli, direttrice Musei Farnesiani e responsabile Servizi Cultura e Musei della città di Piacenza; Paolo Giulierini direttore del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli; e Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Ad introdurre la conversazione l’intervento del sindaco Andrea Gnassi. “Dopo il dolore e i disastri della guerra, il suo teatro distrutto e saccheggiato, il 92% delle abitazioni civili abbattute, tra il 1945 e 1947 Rimini vede la più grande città di lingua tedesca fuori dai confini della Germania: 150.000 persone vivono in “Enklave Rimini”, il campo di prigionia controllato dall’esercito inglese che ospita ex soldati e ufficiali della Wermacht – ha raccontato – Ma lì, in questo campo internazionale, si pubblica Die brucke, giornaletto che segna simbolicamente un ricongiungimento, un ponte tra un prima e un dopo, tra luoghi e genti. E i ponti fanno questo. Congiungono ciò che la natura e il destino storico divide”.

🔊 Listen to this