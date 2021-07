(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 FESTA UNITÀ, ODDATI(PD): “CON AGORÀ VOGLIAMO APRIRE PARTITO A PARTECIPAZIONE”.

“Le agorà democratiche saranno un grande processo di democrazia partecipata”.

A dirlo Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà Democratiche e membro della direzione nazionale del Partito Democratico intervenuto alla festa nazionale dell’Unità a Roma.

“Vogliamo aprire il Partito Democratico – ha aggiunto – alla partecipazione attiva e responsabile di tante persone, iscritti e non iscritti, per cambiare la qualità della democrazia italiana e costruire e un progetto forte per l’Italia del futuro”.

Ha poi concluso: “Non c’è nessun rapporto tra la piattaforma che sarà il motore delle Agorà e la piattaforma Russeau. Noi non chiediamo un click per dire sì o no ad una domanda pilotata o a un nome. Noi chiediamo di partecipare alla costruzione del basso del nuovo Partito, del nuovo centrosinistra e della nostra identità nel mondo che cambia”.

