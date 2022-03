(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 FESTA PAPA’ NEGLI ORTI DI CAMPAGNA AMICA DEL VENETO

IL PENSIERO DI COLDIRETTI PER 1,5 MLN DI BIMBI PROFUGHI DA UCRAINA

19 marzo 2022 – Dalle prove pratiche di semina con il tutor dell’orto al test del pollice verde per i papà, fino alle ricette a base di erbe spontanee preparate dai cuochi contadini e l’omaggio dei semi da piantare e’ stata celebrata così nei mercati di Campagna Amica del Veneto la giornata dedicata alla festa del papà all’insegna dei segreti della coltivazione degli spazi verdi. Figli e padri hanno fatto la spesa a kmzero dai produttori sperimentando attività direttamente sotto la guida attenta degli agricoltori. Un momento terapeutico, antistress e di condivisione degli interessi tra generazioni.

Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, memori spesso di un tempo vissuto in campagna, adesso – sottolinea la Coldiretti – la passione si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Un bisogno di conoscenza che – precisa la Coldiretti – è stato colmato con il passaparola e con il boom delle pubblicazioni specializzate, ma che ora ha favorito la nascita della nuova figura del tutor che la rete degli orti urbani di Campagna Amica mette a disposizione.

Con i rincari nel carrello della spesa scatenati dal caro energia ben oltre 4 italiani su 10 (44%) con l’arrivo della primavera si difendono coltivando in proprio frutta e verdura a chilometri zero in giardini, terrazzi, orti urbani e piccoli appezzamenti di terreno per garantirsi cibo in una situazione di grande difficoltà e incertezza producendo in autonomia le verdure e i frutti.

In questa data particolare n pensiero – commenta Coldiretti – è rivolto a circa 1,5 milioni i bambini ucraini che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese e non potranno festeggiare con la famiglia e i genitori impegnati in guerra. Per questo continua in tutta Italia l’iniziativa la spesa sospesa per i cittadini rimasti in Ucraina ma anche in favore dei profughi per rendere meno dolorosa la lontananza dalla propria Patria. Accanto al dolore del distacco a preoccupare .- sottolinea la Coldiretti – è infatti la grave crisi alimentare ed economica che sta colpendo l’Ucraina dove l’interruzione dei mercati e delle catene di approvvigionamento alimentare avra’ probabilmente un impatto significativo sulla sicurezza alimentare secondo l’allarme lanciato dall’Unicef.