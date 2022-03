(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 FESTA DELLA DONNA

OLIVAMI

INAUGURATO PARCO DEGLI ULIVI

DEDICATO ALLE DONNE

13 donne da oggi ambasciatrici della riforestazione del Salento

Una rete di donne pronte a sostenere la riforestazione del paesaggio salentino colpito dalla Xylella ha inaugurato oggi il Parco delle Donne di Olivami, l’associazione che ha lanciato l’adozione a distanza degli ulivi.

Nel Parco di Carpignano Salentino ogni ulivo porterà il nome di una donna, non solo di chi lo adotterà ma anche di chi riceverà un albero in dono e di chi vorrà ricordare le donne vittime di mafia, violenza, disparità di genere che hanno lottato per la libertà, la verità e la giustizia.

Le prime a sostenere l’iniziativa hanno ricevuto questa mattina nel Frantoio Alèa di Martano la consegna della certificazione della pianta adottata con il proprio nome. Sono donne che ogni giorno si impegnano nell’attività amministrativa dei comuni salentini: Adriana Poli Bortone pres. Euromed, agenzia per il patrimonio culturale euro mediterraneo, Filomena D’Antini consigliera di parità Provincia di Lecce, Monica Gravante sindaca Giurdignano, Antonella Tremolizzo vicesindaca Martano, Maria Grazia Sodero vicesindaca Nardò, Giusy Doria assessora Melendugno, Anna Elisa Prete assessora Melendugno, Federica Nuzzaci assessora Arnesano, Antonella Bray assessora Calimera, Annamaria Caputo consigliera Zollino, Alessandra Provenzano consigliera Zollino, Caterina Carangelo consigliera Melissano, Angela Neri consigliera pari opportunità Surbo, Claudia Pascali consigliera Lizzanello.