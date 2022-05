(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 [rettangolare fb]

In occasione della Festa della Repubblica il 2 giugno i musei afferenti alla Direzione Regionale Emilia-Romagna offrono a tutti i visitatori l’ingresso gratuito.

Di seguito i musei aderenti con orari ed iniziative in programma:

PALAZZO MILZETTI – MUSEO NAZIONALE DELL’ETÀ NEOCLASSICA IN ROMAGNA

dalle ore 9.00 alle ore 18.30 – (ultimo ingresso ore 17.45)

Alle ore 16.00: Visita guidata “Scopri il tuo MUSEO!”

Visita guidata con esplorazione del museo alla scoperta delle sue storie e dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie da scoprire attraverso un’insolita visita!

La visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso gratuito al museo, fino ad esaurimento posti disponibili.

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.45)

Via Tonducci, 15 Faenza (RA)

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO ARIA” E AREA ARCHEOLOGICA DI KAINUA

dalle 11.00 alle 18.30 – (chiusura biglietteria alle ore 18.00)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche nelle giornate del 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle 11.00 alle 18.30

Tel. +39 051.932353

ABBAZIA DI POMPOSA E MUSEO POMPOSIANO

dalle ore 8:30 alle 19:30 – (chiusura biglietteria alle ore 18:45)

Il complesso sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle 19:30

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARAhttp://www.archeoferrara.beniculturali.it

dalle ore 9:30 alle 17:00 – (chiusura della biglietteria alle ore 16:30)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 9:30 alle 17:00

MUSEO DI CASA ROMEI

dalle ore 14:00 alle 19:30 – (chiusura della biglietteria alle ore 19:00)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle 14:00

Via Savonarola, 28-30 Ferrara

CASTELLO DI TORRECHIARA

dalle ore 9:45 alle 19:00 – (chiusura della biglietteria alle ore 18:30)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 9:45 alle 19:00

Borgo del Castello Langhirano (PR)

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SARSINA

dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 13.30 alle ore 19.00

VILLA ROMANA DI RUSSI

dalle ore 13.30 alle ore 18.30 – (ultimo ingresso ore 18:00)

L’area archeologica sarà aperta gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Via Fiumazzo – 48026 Russi (RA)

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

dalle ore 8.30 alle 19.30 – (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 19.00)

La Basilica sarà aperta gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 14.00 alle 19. 30

BATTISTERO DEGLI ARIANI

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Il Battistero sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Piazzetta degli Ariani 48121 Ravenna

MAUSOLEO DI TEODORICO

dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (chiusura biglietteria e ultimo accesso alle ore 18:30)

Il sito sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle ore 19:00

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA dalle ore 8.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria e ultimo accesso ore 19.00)

Il museo sarà aperto gratuitamente anche il 5 giugno per l’iniziativa “Domenica al Museo” dalle ore 8:30 alle ore 19:00

