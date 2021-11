(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Festa della Madonna della Salute, l’assessore Venturini al tradizionale pranzo Unitalsi a Marghera

In occasione della Festa della Madonna della Salute, l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha partecipato nella giornata di oggi, 20 novembre, al tradizionale pranzo organizzato dall’Unitalsi e dalla parrocchia della Salute di Catene, a Marghera, insieme a persone malate e disabili. Presente anche il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo. Nel corso della conviviale è stato premiato il parroco di Catene, Lio Gasparotto, che ha ricevuto il gagliardetto della città di Venezia.

“Dopo un anno di pausa a causa del Covid, si è riusciti a fare questo pranzo con le persone disabili e ammalate, seppure con numeri più contenuti, distanziamento e tavoli separati, riprendendo così una tradizione che vede coinvolti molti centri diurni e comunità alloggio del nostro territorio – ha dichiarato Venturini – Un grande ringraziamento va all’Unitalsi, alla parrocchia della Salute e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione.

Era giusto e doveroso che Comune e Municipalità fossero qui per ringraziare gli operatori di queste realtà per l’impegno profuso in questi giorni e l’attività che svolgono durante tutto l’anno – ha aggiunto l’assessore – E’ un momento di festa ma anche di ricordo delle persone che stanno male, alle quali va il pensiero in occasione della Madonna della Salute, che vede celebrazioni sia a Venezia, nella Basilica, ma anche in alcune realtà del territorio in terraferma come Mestre e Marghera”.

Venezia, 20 novembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/a4274aa0-d442-458a-bf4f-fa5f8b15c319.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/b45a2412-093e-4c60-b877-fd44250b712a.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/de9c43a4-5b1a-4ca4-9a51-b552a503e5d6.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/74ec1583-b012-41d3-bf18-3f1ab3dd0650.jpg)

