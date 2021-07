(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Festa del Redentore 2021: l’ordinanza congiunta per la navigazione del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche, della Polizia locale, della Capitaneria di porto

Il Provveditore interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il Comandante Generale del Corpo di Polizia locale di Venezia ed il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia hanno firmato un’ordinanza congiunta in materia di navigazione in occasione della tradizionale “Festa del Redentore”.

Il provvedimento, suddiviso in 10 articoli, disciplina con misure specifiche:

– la navigazione nell’area di allestimento dei pontoni galleggianti

– la navigazione durante il trasferimento e lo stazionamento dei pontoni galleggianti

– le aree di stazionamento e di ormeggio

– i corridoi di sicurezza

– prescrizioni e misure di tutela per le unità navali e per le persone partecipanti alla manifestazione

– modifiche della viabilità nei rii, canali e spazi acquei di competenza del Comune di Venezia

– prescrizioni per l’Ente organizzatore

– oneri del Responsabile della sicurezza

– deroghe

– sanzioni amministrative e penali

[Leggi il testo completo dell’ordinanza](https://www.comune.venezia.it/it/content/ordinanza-congiunta-la-navigazione-festa-redentore)

Venezia, 13 luglio 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

