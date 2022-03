(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Festa del Cinema di Roma, Ferrara (M5S): “Solidarietà ad Antonio Monda vittima dei consueti giochi di potere del Pd romano”

“Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e un grande attestato di stima all’ormai ex Direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, sul quale è caduta una campagna di fango veramente ‘immonda’, scusate il gioco di parole, cercata, voluta e costruita politicamente ad arte. In un clima inquinato da polemiche strumentali e da veti politici incrociati, Monda è rimasto vittima dei giochi di potere del partito democratico romano, con la solita gestione dei Dem che tendono ogni volta a colonizzare i posti che contano con i propri accoliti indipendentemente dai risultati ottenuti da chi li ha preceduti. Ci tengo a ricordare che con Monda Direttore la Festa, gestita anche in pieno Covid, si è estesa in tutta la città: da via Condotti sino agli ospedali e financo alle carceri. E ciò rappresenta solo una piccolissima parte di quello che è stato realizzato, con Roma che è assurta a Capitale del meglio del cinema mondiale sotto la sua gestione. Caro Antonio, non ti curar di lor ma guarda e passa”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Aula Giulio Cesare Paolo Ferrara (M5S).