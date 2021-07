(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Ferrovie, sindacati: Grave episodio su linea Cremona-Mantova: Rfi ci convochi

Roma, 1 luglio – “Quanto accaduto ieri lungo la linea ferroviaria Cremona-Mantova è grave e lo è altrettanto che abbiamo appreso il fatto dai media, invece che da Rete ferroviaria italiana. Non è la prima volta che si sviluppano dinamiche simili, che stigmatizziamo”. È quanto dichiarano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa, spiegando che: “È stato un agricoltore ad avvisare il proprio sindaco che ha chiamato Rfi per segnalare la grossa sconnessione sottostante le traversine che avrebbe potuto far deragliare i treni. Ricordiamo che nel suo ultimo rapporto annuale Ansfisa ha segnalato che nel 2020 la circolazione dei treni è diminuita a causa della pandemia ma gli incidenti, anche gravi, sono aumentati”.

Concludono le organizzazioni sindacali: “I dati a quanto pare non bastano a far cambiare atteggiamento a Rfi, e i nostri continui richiami nemmeno. Ma Rfi non può proseguire in questo modo, se è a rischio la sicurezza di lavoratrici, lavoratori e passeggeri: ci convochi subito per dare una svolta positiva allo sviluppo della sicurezza, oppure trarremo le conseguenze”.

