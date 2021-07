(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Proseguono le sigle sindacali: “L’obiettivo comune è quello di non regredire sulla sicurezza ferroviaria e, soprattutto, di non sostituire la tecnologia all’uomo, visto che essa non si è ancora dimostrata all’altezza. In particolar modo è stata confermata dall’agenzia la volontà di assicurare nella composizione dell’equipaggio, oltre al macchinista, la presenza di personale qualificato e abilitato atto a svolgere tutte le mansioni per garantire la sicurezza della circolazione a bordo, ricoperto attualmente, come riportato testualmente nel regolamento, dalla figura dell’agente di accompagnamento”.

“Restano ancora aperti – affermano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa – alcuni temi di discussioni, come ad esempio la necessità di accelerare l’abolizione dei passaggi a livello, perché pericolosi, per i quali ci riserviamo di presentare delle proposte di integrazione”.

