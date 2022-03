(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Ferrovie, Pellecchia (Fit-Cisl): Bene rinnovo contratto collettivo e contratto aziendale di Fs

Roma, 22 marzo – “È un risultato importante a cui abbiamo lavorato intensamente”. Così Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, commenta il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità/Attività ferroviarie, che si applica a una serie di imprese ferroviarie e dei servizi accessori e complementari (ristorazione, accompagnamento notte e pulizie), e del contratto aziendale di gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane.

“Le novità più significative del rinnovo del ccnl sono due – spiega Pellecchia – È stato sancito per chi lavora in smart working il diritto alla disconnessione ed è stata introdotta per la prima volta una previsione di outplacement per le lavoratrici e i lavoratori ai quali si applica il ccnl e che risultassero eventualmente in esubero nelle loro aziende”.

“Quanto al contratto aziendale di Fs Italiane – prosegue il Segretario generale della Fit-Cisl – abbiamo fatto un grande passo avanti sia sul piano della previdenza complementare sia su quello dell’assistenza sanitaria. Per la prima infatti l’azienda raddoppia il contributo portandolo dall’1 al 2%, mentre per la seconda il contributo aziendale è triplicato, perché passa da 100 a 300 euro all’anno”.

Aggiunge Gaetano Riccio, Coordinatore nazionale della Fit-Cisl per la Mobilità ferroviaria: “Abbiamo anche previsto la nascita di un Osservatorio per lo sviluppo del welfare aziendale, tema molto caro alla nostra Federazione come a tutta la Cisl, nonché un’accelerazione del percorso di crescita per i laureati allo scopo di attrarre e trattenere talenti in azienda”.

Conclude il Segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia: “Il valore di questi rinnovi è degno di nota perché avviene nonostante il momento che stiamo attraversando, caratterizzato da incertezze internazionali che si riverberano sul nostro Paese. Come sindacato infatti abbiamo voluto fortemente che non si tardasse oltre a rinnovare i due contratti perché le lavoratrici e i lavoratori hanno compiuto un grandissimo sforzo durante la pandemia per non fermare questo servizio pubblico essenziale, per cui avevano diritto a un riconoscimento. In particolare il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Fs Italiane è rilevante in un momento in cui il gruppo stesso è impegnato nella messa a terra dei progetti legati al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché mette le lavoratrici e i lavoratori nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro”.