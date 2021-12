(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Ferrovie, Pellecchia (Fit-Cisl): Bene Frecciarossa Milano-Parigi. Concorrenza va gestita

Roma, 18 dicembre – “Accogliamo positivamente la notizia del primo Frecciarossa sulla tratta Milano-Parigi: è un segnale di reciprocità nella concorrenza nell’alta velocità francese che aspettavamo da tempo”. È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl, che spiega: “Da ben 10 anni il mercato ferroviario italiano è liberalizzato senza regole per il lavoro, per cui aziende pure straniere competono tra loro anche comprimendo il costo del lavoro, cioè attuando il cosiddetto dumping contrattuale, che significa che non applicano il contratto di settore e quindi non rispettano le regole italiane sul suolo italiano. La liberalizzazione senza regole, infatti, la pagano solo i lavoratori, mentre i viaggiatori credono di aver trovato l’affare comprando biglietti a prezzi stracciati”.

“Chiediamo – conclude Pellecchia – che tutte le aziende del settore applichino il contratto collettivo nazionale della mobilità ferroviaria per competere ad armi pari e che anche il Governo faccia la sua parte, introducendo nelle ferrovie un provvedimento simile all’articolo 203 del cosiddetto decreto Rilancio, che ha cominciato a dare una risposta nel trasporto aereo italiano. Non è mai troppo tardi”.

