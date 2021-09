(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Ferrovie, Fit-Cisl: Si parla di shift modale ma Polo Mercitalia al palo

Roma, 28 settembre – “Ha ragione la presidente di Fs Italiane Nicoletta Giadrossi, quando parla della necessità di favorire il più possibile lo shift modale, cioè il passaggio dal trasporto su gomma a quello su ferro perché meno inquinante. Coerentemente, però, ci aspetteremmo dall’azienda il rafforzamento del Polo Mercitalia”. È quanto dichiara la Fit-Cisl, spiegando che: “Nel 2016 quando è nato, il Polo Mercitalia ha suscitato grandi aspettative, perché ci era stato presentato come una grande sfida nel campo della logistica e delle merci, con l’ambizione di rilanciare e sviluppare il trasporto merci su ferrovia sul mercato italiano e internazionale, recuperando competitività e rafforzando tutta la filiera fino all’ultimo miglio. Ci siamo, invece, ritrovati una serie di società, con una frammentazione eccessiva nell’ambito della filiera, senza alcun ritorno dal punto di vista dello sviluppo. Oggi il Polo conta ben sette società con circa 5mila lavoratori e che non riescono a fare sinergia tra di loro, anzi, in alcuni casi sono persino in competizione le une con le altre, specie nei servizi di trazione, come pure in quelli di manovra e di terminalizzazione”.

Conclude la Federazione cislina: “Riteniamo che la missione del Polo vada rivista alla luce dei risultati e che ci sia bisogno di una riconfigurazione negli assetti societari sia in termini di quantità che di necessaria funzionalità. È questo il momento di creare un atteso grande player nazionale nel trasporto ferroviario merci grazie ai fondi europei legati al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: è il treno da non perdere”.

