(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Ferrovie, Fit-Cisl: Ennesima aggressione a lavoratore

Roma, 29 marzo – “Siamo costretti a registrare l’ennesima aggressione ai danni di un lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, al quale esprimiamo la nostra solidarietà. Non si può continuare con questa drammatica conta”. Lo dichiara la Fit-Cisl, che spiega: “Un capotreno di scorta al treno 8814 nella mattinata di oggi lungo la tratta Ancona-Modena, in prossimità della stazione di Forlì, ha chiesto il biglietto a un viaggiatore sprovvisto di mascherina che urlava e bestemmiava nella vettura. In un primo momento il viaggiatore ha mostrato il documento, ma improvvisamente si è scaraventato contro il lavoratore prendendolo per il collo, provocandogli diverse escoriazioni e la rimozione di un neo con conseguente perdita di sangue. Il capotreno ha cercato di immobilizzare l’aggressore e ha ricevuto ulteriori colpi a tutto il corpo. Fortunatamente, sono intervenuti in difesa del capotreno il personale Itinere (ristorazione) e il caposervizio treno, che ringraziamo. Immobilizzato l’individuo, e ripristinata la calma in vettura, sono stati chiamati la Polfer e il 118, che ha portato il capotreno all’ospedale S. Orsola, dove ha ricevuto le cure del caso”.

Conclude la Fit-Cisl: “Il compito di verificare il green pass e il corretto uso della mascherina ha aumentato di numero questo genere di episodi. Molto è stato fatto per prevenirli e contrastarli, ma evidentemente non è ancora abbastanza. Chiediamo che il Governo valuti ulteriori iniziative per eradicare il fenomeno”.

[230316_162240_0.jpg]Ufficio Stampa FIT-CISL