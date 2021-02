(AGENPARL) – mar 16 febbraio 2021 FERROVIE, FACCI (LEGA ER): ANCHE LA REGIONE SI ATTIVI CON IL GOVERNO PER

SPINGERE TRENITALIA AL RISPETTO DEGLI ACCORDI PRESI SALVANDO LE GRANDI

OFFICINE DI BOLOGNA E RIMINI

BOLOGNA, 16 FEB – “Bene l’impegno rivolto al Governo, ma anche la Regione

attivi tutte le sue leve per spingere Trenitalia ad ottemperare agli

accordi presi per salvaguardare l’attività e i lavoratori delle Grandi

Officine Ferroviarie di Bologna e Rimini”. Lo ha detto il consigliere

regionale della Lega Michele Facci che ha espresso l’adesione della Lega

alla risoluzione, votata all’unanimità, in commissione regionale

territorio. “C’è un obbligo sociale, cioè la difesa di posti di lavoro che

potrebbero essere messi in discussione dall’ipotesi di ridimensionare

l’attività delle officine ferroviarie. Ma c’è anche una questione, per così

dire, morale: dobbiamo difendere queste officine anche per onorare tutti

quei lavoratori che, in nome del lavoro a favore di tutta la nostra

Comunità, hanno pagato con la vita la ripetuta esposizione all’amianto” ha

aggiunto Facci. “Votiamo quindi a favore di questa risoluzione che chiede

al Governo di spingere Trenitalia al rispetto degli impegni occupazionali,

in termini di commesse, per le officine di Rimini e Bologna – ha aggiunto

il consigliere della Lega – ma chiediamo anche alla Regione, che pure è

presente in società che con Trenitalia operano, come è il caso di Tper per

il trasporto ferroviario regionale, di fare essa stessa quanto in suo

potere per evitare che le preoccupazioni dei lavoratori, che dipendono

dalle commesse di Trenitalia per la riparazione dei convogli, possano

diventare una tragica realtà” ha concluso Facci.

—

