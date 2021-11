(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, venerdì 19 novembre 2021

Ferrovia Aosta-Torino, il Presidente della Regione Lavevaz incontra l’Assessore piemontese Gabusi:

“Confronto fruttuoso e operativo per rispondere

alle esigenze dei viaggiatori”

Il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha incontrato questo pomeriggio ad Aosta l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi nel corso di una riunione sul tema della linea ferroviaria Aosta-Torino che ha visto la partecipazione dei referenti dell’Assessorato ai Trasporti della Regione e dell’Agenzia della mobilità piemontese.

“L’incontro – dichiarano Lavevaz e Gabusi – è stato fruttuoso e particolarmente operativo: il confronto ha permesso di mettere sul tavolo tutti i temi da affrontare per migliorare l’efficienza dei servizi sulla tratta tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. Il nodo centrale è quello del nuovo sistema tariffario: abbiamo convenuto sulla possibilità di rimandare l’entrata in vigore del nuovo sistema, costituendo un tavolo di confronto tecnico che possa da subito armonizzare le esigenze e le peculiarità piemontesi con quelle valdostane. Abbiamo anche trovato i primi accordi sugli orari: le strutture delle due Regioni dialogano nell’ottica di ottimizzare le risposte alle diverse esigenze dei pendolari che risiedono lungo la linea”.

“Continuiamo il nostro confronto con Trenitalia – proseguono Lavevaz e Gabusi – perché non ci siano problemi di affollamento sui mezzi, in un momento che ancora è delicato dal punto di vista sanitario. Crediamo che questo possa essere un nuovo punto di partenza per un confronto aperto e corretto sulle legittime esigenze delle nostre due realtà, per migliorare il servizio per l’utenza che si sposta ogni giorno lungo una linea fondamentale per i nostri territori”.

🔊 Listen to this