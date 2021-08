(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Ferrock Festival, modifiche alla circolazione veicolare tra l’1 e il 5 settembre

Per consentire lo svolgimento della manifestazione Ferrock, che si terrà al parco Retrone da mercoledì 1 a domenica 5 settembre, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Dall’1 al 4 settembre, dalle 18 alle 2, e il 5 settembre, dalle 17 alle 2 verranno chiuse al traffico via Giaretta e le vie Caregaro Negrin, Meldolesi, Malvezzi, Beroaldi.

I veicoli provenienti da via Baracca all’incrocio con via Giaretta avranno l’obbligo di proseguire diritto.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili nel portale Luceverde Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

