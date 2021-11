(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 FERRARA, MASINI (FI): ENNESIMA CONFERMA PER CHI NEGA IL PROBLEMA

“Il problema omofobia esiste, l’aggressione di Ferrara o quella avvenuta a Montecatini a danno di una persona transessuale, ne sono l’ennesima prova. Nessuno pensi che con la bocciatura del DDL Zan in Senato il dibattito si sia esaurito perché non può essere così. Non possiamo nasconderci dietro un dito, quando ho votato contro il non passaggio agli articoli proposto dal centrodestra, l’ho fatto con la consapevolezza che quella legge non fosse perfetta ma fosse meglio di niente ed è quello che penso ancora oggi. Queste aggressioni sono purtroppo molto più frequenti di quanto ancora si riesca ad accettare, non possiamo pensare di mandare a monte un anno intero di dibattito sul tema. Faccio mio l’appello della Presidente Bernini: occorre riprendere in fretta i fili del dialogo e proporre una legge migliore che abbia la più larga condivisione. L’omofobia è una tragedia esistenziale che colpisce soprattutto i giovanissimi, non è una questione di parte che può essere ignorata” lo dichiara la senatrice di Forza Italia Barbara Masini

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this