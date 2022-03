(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 FERRARA, DALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA A PARMA: PRESTITI PER LA MOSTRA DEDICATA AL FASTO DEI FARNESE

Ferrara, 8 mar – Ferrara presta due opere a Parma per la mostra “I Farnese. Architettura, Arte, Potere”, in calendario, al complesso monumentale della Pilotta, dal 18 marzo al 31 luglio. Il via libera alle autorizzazioni è arrivato oggi dalla giunta estense. Su proposta dell’assessore Marco Gulinelli, condivisa dall’Amministrazione, la mostra parmense potrà così ospitare il “disegno a lapis” a firma dell’argentano Giovanni Battista Aleotti, che raffigura la pianta del Teatro Farnese di Parma. Il disegno si trova nella raccolta cartografica ‘Aleotti’, costituita nel complesso da 187 tavole di grande pregio. La storia del ferrarese Aleotti è infatti legata anche a Parma, dal momento che nel 1617 fu chiamato a corte da Ranuccio I Farnese per la costruzione, proprio nel famoso palazzo della Pilotta, del grande teatro in legno, considerato il suo capolavoro.

A Parma, dalla biblioteca Ariostea, ci sarà anche l’opera di un altro ferrarese illustre: la lettera autografa con disegno, firmata e datata Parma, di Francesco Guitti, datata 18 febbraio 1628 e inerente alle scenografie del teatro Farnese inaugurato proprio quell’anno.

La lettera si trova nella collezione di manoscritti ‘Antonelli’, tra quelle di maggior valore della biblioteca Ariostea.

Le opere prestate sono ovviamente assicurate e saranno seguite nel loro percorso dalla posizione organizzativa del servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara Mirna Bonazza. Tutte le operazioni di imballaggio e trasporto saranno effettuate dalla società Montenovi srl di Roma, specializzata in trasporti d’arte. “La storia di Ferrara si estende oltre i confini di Ferrara grazie al genio di e alla ricchezza delle testimonianze e dei documenti conservati nei patrimoni comunali”. “Siamo felici di poter dare anche a Parma alcune testimonianze e documenti che parlano di grandi protagonisti della nostra storia”, dice l’assessore Marco Gulinelli.

La mostra dedicata ai Farnese è curata da Simone Verde (direttore del complesso monumentale della Pilotta), con Bruno Adorni, Carla Campanini, Carlo Mambriani, Maria Cristina Quagliotti, Pietro Zanlari, la rassegna si articolerà in diverse sezioni tematiche, e accoglierà opere provenienti da collezioni pubbliche e private italiane ed europee. Un corpus eterogeneo, mai riunito prima, fra dipinti, oggetti, disegni progettuali, documenti e plastici che confluirà nella mostra più importante dedicata alla committenza artistica dei Farnese.