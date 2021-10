(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 FERRARA DA DOMANI TORNA SU SKY, IN SETTIMANA CIRCA 20 APPUNTAMENTI TV CON LA RUBRICA DEDICATA ALLA CITTÀ ESTENSE ’10MILA PASSI NELLA BELLEZZA’

Ferrara, 24 ott – Da domani, lunedì 25 ottobre, torna a Ferrara Icarus Ultra, programma di SkySport e Cielo prodotto dalla ferrarese Pubbliteam.

Per un nuovo episodio della rubrica “10mila passi nella bellezza”, dedicata alla disciplina del fitwalking in contesti di pregio storico artistico, è stato scelto come scenario proprio quello della città estense.

La prima messa in onda è prevista, appunto, domani, su Sky Sport Arena alle 18.30 (con replica poco dopo la mezzanotte) e domenica 31 ottobre su Cielo (ore 9.00). In settimana sono previste circa 20 messe in onda della rubrica con scenari ferraresi. Sky sport Arena, oltre a quelle citate, ha previsto l’appuntamento televisivo anche martedì 26 ottobre alle 6, alle 10.45 e alle 3.30, mercoledì 27 ottobre alle 7.30 e alle 13, venerdì 29 ottobre alle 19, sabato 30 ottobre alle 7.30 e alle 17,30, domenica 31 ottobre alle 6 e alle 12. Sul canale Sky sport Uno le messe in onda sono in programma: giovedì 28 ottobre alle 5.30 e alle 10, sabato 30 ottobre all’1 e lunedì 1 novembre alle 5.30. Su Sky Sport Action gli appuntamenti tv con Ferrara sono previsti: martedì 26 ottobre alle 2.45, mercoledì 27 ottobre alle 5.30 e venerdì 29 ottobre alle 6.

Protagonisti del format sono figure del territorio legate al mondo dello sport e della promozione della salute e del benessere. Per l’episodio ferrarese è stato scelto Emanuele Ciotti, direttore sanitario Ausl Ferrara ma anche triatleta e IronMan, che condurrà i telespettatori in un itinerario attraverso la Ferrara Rinascimentale, tra consigli per uno stile di vita sano e per il corretto svolgimento dell’attività fisica.

Le telecamere nei giorni scorsi hanno effettuato le registrazioni in città, toccando alcuni dei luoghi più simbolici rispetto al tema storico scelto: corso Ercole I d’Este, le mura, la Certosa. Non mancheranno, ovviamente, gli scenari più rappresentativi della città, quello del Castello estense in primis. La scorsa primavera la trasmissione aveva raccontato, tra le altre cose, anche la Ferrara di notte, svelando la città silenziosa e deserta a causa delle restrizioni dovute alla seconda ondata della pandemia.

Autrice della rubrica è la giornalista ferrarese Alexandra Boeru, la regia e il montaggio sono a cura di Marco Roccella, con le riprese di Nicola Caleffi.

“È una bella opportunità di promozione per la nostra città, ringrazio la produzione per aver scelto come scenario Ferrara e l’emittente per l’attenzione dimostrata – dice il sindaco Alan Fabbri -. La trasmissione tocca molti aspetti di grande interesse: la salute, l’ambiente, la storia, dando voce al territorio. E’ un bell’esempio di come Ferrara possa essere scenario ideale per parlare di temi fondamentali per il presente e il futuro”.

