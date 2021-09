(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 FERRARA, COMFORT FESTIVAL, GRIGNANI: “UNA WIMBLEDON ITALIANA”. BENNATO INCONTRA IL SINDACO FABBRI, IL CANTAUTORE: “LA SPAL LA MIA SQUADRA DEL CUORE”. BASTIANICH: “OTTIMO CONNUBIO TRA MUSICA E CIBO”. MORGAN E LA SOLIDARIETÀ AGLI SFOLLATI DI MILANO. STEFANO DI BATTISTA PORTA LA MUSICA DI MORRICONE SUL PALCO

Ferrara, 4 set – “Il Comfort Festival? Ricorda i festival inglesi ed è in una location bellissima, che potrei paragonare quasi al contesto di Wimbledon”. Gianluca Grignani, sul palco del Parco Urbano, ha definito così l’appuntamento, apprezzando la sede del parco Urbano nella prima edizione della manifestazione pensata e prodotta da Claudio Trotta, promoter, tra gli altri di Bruce Springsteen, Ben Harper, gli AC/DC e diversi altri nomi della scena mondiale. Una trentina, nel complesso, gli artisti che si sono alternati in una due giorni di musica (oltre 16 ore di live) e food, con un partecipato festival di cibo di strada, dal nome emblematico Streeat. Nella due serate il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Marco Gulinelli sono stati presenti nel backstage con artisti, maestranze, lavoratori dello spettacolo e personale del Teatro Comunale Abbado, ringraziandoli “per lo straordinario lavoro e per l’eccellente qualità organizzativa messa in campo”.

Il primo cittadino, insieme al mister della Spal Pep Clotet, ha avuto un colloquio, nel dopo-concerto, con Edoardo Bennato, atteso interprete rock che – in circa un’ora di presenza sul palco – ha proposto alcuni dei suoi grandi classici. Bennato ha svelato il suo legame affettivo con Ferrara e per i colori biancazzurri: “La Spal è la mia squadra del cuore da quando ero piccolo. Mi piaceva un sacco quella maglia a righe. È per me una tradizione. Mi auguro torni presto in A”. Una passione, quella della Spal, espressa anche da Eric Caldironi, chitarrista de ‘Il muro del canto’, sul palco oggi: “Mio nonno era originario di Codigoro, Ferrara è oggi la mia seconda città dopo Tivoli”, ha detto indossando proprio la maglia del team. Per Matthew Lew, il virtuoso pianista da molti definito l’erede italiano di Jerry Lee Lewis “il format del Comfort Festival è entusiasmante. Un grande concerto per una bellissima città. Certo, il periodo è difficile, ma bisogna perseverare, bisogna fare, bisogna mostrare che si è vivi”, mentre per Chiara Alinovi dei “LoveSick Duo: “E’ importante che questo festival ci sia stato. La musica live deve vivere”.

Emozioni particolari per le esibizioni del sassofonista Stefano Di Battista che, nel suo repertorio ispirato a Ennio Morricone, ha proposto la canzone che lo stesso Maestro gli ha dedicato nell’occasione dei festeggiamenti per il premio Oscar alla carriera: ‘Flora’, una melodia suonata su toni altissimi e “dedicata a tutti i bambini del mondo”.

Oggi sul palco è stata e sarà la volta, tra gli altri, di Morgan e di Joe Bastianich, partecipe anche alla prima giornata: “Ambiente fantastico e ottimo cibo, un connubio perfetto”, ha detto l’artista ed ex giudice di Masterchef Italia, mentre Morgan – sfollato a seguito dell’incendio della palazzina di via Antonini, a Milano – ha portato anche a Ferrara la sua solidarietà e la sua disponibilità ad accogliere alcune delle famiglie che hanno perso l’appartamento.

