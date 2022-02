(AGENPARL) – gio 24 febbraio 2022 “FERRARA, CITTÀ DEL RINASCIMENTO E IL SUO DELTA DEL PO”, AL VIA IL PRIMO WORKSHOP PER LA PREPARAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO. ASSESSORE GULINELLI: “LAVORO DI SQUADRA PER RINNOVO DOPO 13 ANNI”

Ferrara, 24 feb – Al via il primo dei due workshop online promossi dal Comune di Ferrara, che coordina il, cosiddetto, Comitato di Pilotaggio del sito UNESCO, nell’ambito di un programma di capacity building (sviluppo di capacità nella costruzione dei progetti di valorizzazione). L’iniziativa è stata sviluppata nel corso dei lavori preparatori per il nuovo Piano di Gestione del sito UNESCO “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.

Durante il workshop, realizzato mercoledì 23 febbraio, a cura della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, dal titolo “Verso l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO ‘Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po’”, il team di esperti della Fondazione ha presentato ai Comuni del territorio e agli enti del Comitato di Pilotaggio – Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Ente Parco Delta del Po, Comune di Ferrara -, direttamente coinvolti nella gestione del Sito, gli indirizzi UNESCO e delle Agenzie Internazionali relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla gestione dei siti del Patrimonio Mondiale.

I temi sono stati affrontati mediante la presentazione di buone pratiche ed esperienze operative nazionali e internazionali, con lo scopo di guidare i partecipanti nella definizione di linee strategiche e obiettivi funzionali all’aggiornamento del Piano di Gestione. Alla divulgazione dei contenuti è seguito un tavolo di lavoro durante il quale i partecipanti hanno avuto un primo confronto sul futuro della gestione del sito.

Il secondo workshop verterà sulle opportunità e risorse dei siti Patrimonio Mondiale, anche in riferimento a modelli innovativi di gestione integrata che insistono su territori con una o più designazioni UNESCO.

“Il percorso ha come primo obiettivo – spiega Marco Gulinelli, assessore alla Cultura con delega all’UNESCO – il rinnovo del piano di gestione, lo strumento di governo del territorio per i siti riconosciuti patrimonio mondiale, uno strumento – precisa – fermo dal 2009. L’obiettivo è imprimere al nuovo piano una nuova visione, dando ai Comuni pieno protagonismo e un ruolo proattivo nella definizione della strategia di governance, promozione e rilancio. Salvaguardia del territorio, valorizzazione, aspetti ambientali, tutela del patrimonio e della sua storia, sostenibilità e sviluppo economico sono gli elementi fondamentali che dovranno concorrere alla stesura del piano, anche alla luce delle linee guida dell’UNESCO”