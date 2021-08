(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 FERRARA CAPITALE RINASCIMENTO, CAPODANNO, NOTTE ROSA, POTENZIATI I CONTRIBUTI ALLA CITTÀ: +30MILA EURO. ASSESSORE FORNASINI: “RICONOSCIMENTO A RICCA PROGRAMMAZIONE TURISTICA”

Ferrara, 31 ago – Il Capodanno, la Notte rosa, gli eventi di Ferrara Capitale del Rinascimento: la Destinazione turistica Romagna assegna 170mila euro al Comune di Ferrara, 30mila euro in più rispetto all’anno scorso.

La cifra è emersa stamattina nel corso della seduta di giunta che ha dato il via libera al passaggio formale per acquisire il finanziamento. A illustrare il nuovo quadro delle risorse è stato l’assessore Matteo Fornasini che è – come rappresentante dell’Amministrazione di Ferrara – componente del cda della Destinazione Turistica Romagna.

“Il ricco calendario di eventi, le nuove iniziative, la rinnovata forma che si è deciso di imprimere ad alcuni appuntamenti storici hanno stimolato nuovi investimenti – ha detto l’assessore -. Ringrazio il consiglio di amministrazione per aver compreso le esigenze e la necessità di potenziare gli stanziamenti per sostenere un’offerta ricca e variegata, che è motore della promozione turistica e della valorizzazione della città”.

Nel dettaglio, i 170mila euro stanziati saranno così assegnati: 85mila euro per la promozione turistica locale, 40mila euro per il progetto “Ferrara FEel The Event, Notte Rosa e Capodanno a Ferrara” e 45mila euro per “Ferrara FEel The History, Ferrara capitale del Rinascimento”, che darà continuità e svilupperà ulteriormente quanto già realizzato nel 2020 e che si è già concretizzato, nei mesi scorsi, tra le altre cose in: video tematici, che illustrano cinque itinerari per la città e le sue campagne, una cartoguida, scaricabile online e anche cartacea, che tocca 44 luoghi rinascimentali. Cartoguida stampata inoltre in 7.000 copie in due distinte edizioni, in lingua italiana, inglese ed è disponibile negli IAT della città.

“Continuiamo a investire sui punti di eccellenza e sugli aspetti particolarmente caratterizzanti della città, sotto i profili storico e culturale – dice l’assessore -. Da questo punto di vista prosegue inoltre il percorso che ci porterà a un ‘gemellaggio’ con Rimini nel segno delle rispettive casate, degli Este e dei Malatesta”. Per quanto riguarda le altre iniziative citate in delibera, Fornasini dice: “La Notte Rosa quest’anno ha segnato – in una settimana di eventi – numeri particolarmente significativi, penso al tutto esaurito per le aperture serali di musei e mostre e al sold out del concerto all’alba dei componenti dell’Orchestra giovanile europea in Certosa, mostrando che la spinta a progettare e a potenziare le iniziative, anche nell’ambito degli eventi che vantano un marchio storico, incontra un riscontro molto positivo di pubblico, in un periodo complesso per le città d’arte. Continueremo a lavorare per proporre novità, variare l’offerta, incontrare diverse fasce di pubblico e portare turisti in città, per far conoscere il patrimonio cittadino e per sostenere il volano dell’indotto e dell’economia territoriale”.

